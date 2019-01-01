فالفيردي: لا توجد مشكلة بين ميسي وجريزمان

ويتحدث عن ديمبيلي وإنسو فاتي..

قلل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، من أي أزمة قد تكون موجودة بين نجمي فريقه ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، معتبرًا أن الثاني يحتاج إلى التأقلم فقط داخل ملعب الكامب نو.

وكان جريزمان قد انضم إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من أتليتيكو مدريد، وقد بدا واضحًا وجود مشكلة في التواصل بينه وبين ميسي، في الوقت الذي زعمت فيه تقارير صحفية أن ميسي ولويس سواريز لا يتحدثان مع الدولي الفرنسي.

لكن فالفيردي كعادته اعتبر أن الأمر بسيطًا وليس كما يُروّج له، فقال "هناك الكثير من الكلام، ولكنني أعتقد أن الأمر أبسط بكثير مما يبدو.".

"يأتي جريزمان من فريق ذات نمط مختلف تمامًا عن نمطنا في برشلونة، حيث كانت المساحات دومًا مفتوحة له ولا يواجه الرقابة، إذا ما ركض فينتظر تمريرة حاسمة بسهولة، لكن الوضع هنا مختلف."

كما أضاف "عليهما أن يعتادا على بعضهما البعض، لديهما أنماط مختلفة من اللعب، واحد ينتظر والآخر يتحرك. عمومًا، لقد عانى نيمار أيضًا في أول مواسمه مع برشلونة.".

وتحدث المدرب الباسكي عن إنسو فاتي وعثمان ديمبيلي، حيث قال "مباراة براج كانت صعبة، وطريقة ديمبيلي صعبت الأمور أكثر علينا، أرى أن إنسو يحدث الفارق عندما يحل بديلًا.".

"مازلنا نتوقع الكثير من ديبميلي، من الصعب أن تجد لاعبًا لديه جودة عالية مثله الآن في السوق، ولكن هناك بعض النقاط يجب عليه تداركها مثل ماذا يفعل عندما يتلقى الكرة من الخلف وأمور أخرى."

يذكر أن برشلونة سيستضيف سيلتا فيجو مساء السبت في مباراة ضمن إطار الجولة الثالثة عشر من الليجا، وعينه على الثلاث نقاط ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد وريال سوسيداد برصيد 22 نقطة.