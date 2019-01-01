فالفيردي: كوتينيو وديمبيلي يستطيعان اللعب معًا

مدرب البارسا وصف لاعبه بغير المحظوظ

كتب |تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دافع إرنيستو فالفيردي عن لاعب وسط برشلونة "فيليبي كوتينيو" واصفًا إياه باللاعب غير المحظوظ.

ورغم أن البارسا سعى كثيرًا لضم اللاعب البرازيلي من ليفربول، إلا أن كوتينيو لم يحظ بالكثير من الوقت على أرض الملعب هذا الموسم، إذ لم يبدأ أي مباراة في الليجا منذ أوائل ديسمبر الماضي.

وقد بدأ صاحب الـ26 عامًا مباراة ليفانتي الأخيرة في الكأس وسجل هدف البارسا الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها البديل دينيس سواريز، وقد انتهى اللقاء بخسارة برشلونة 2-1، وهو ما وضع المزيد من الضغوطات على كوتينيو كونه لم يستطع صناعة الفارق كما كان متوقعًا حين دفع النادي 107 مليون جنيه إسترليني لضمه خلال يناير 2018.

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وتحدث المدير الفني للفريق عن وضع لاعبه قائلًا "المباريات تتسارع خلال الموسم وأحيانًا لم نكن محظوظين. كوتينيو لعب بعض المبارايات العظيمة معنا ونأمل أن يُواصل فعل هذا".

"أنا أنظر أكثر للأمور الجيدة التي فعلها، مثله مثل ديمبيلي أو أرتورو فيدال. المباراة ضد ليفانتي كانت سيئة وقد خسرناها، لكنها تساعدنا على التقدم خطوة للأمام".

وأكد فالفيردي أن كوتينيو قادر على اللعب بجانب عثمان ديمبيلي، قائلًا "يستطيع هو وديمبيلي اللعب معًا، إنه احتمال قائم. أحاول اللعب بتوازن، إن عدت للمبارايات التي لعباها معًا، أعتقد كانت في ميلانو أو ضد أيندهوفن".