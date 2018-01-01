فالفيردي عن صفقة موريو: عمل رائع من النادي
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رحب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بمدافعه الجديد جيسون موريو الوافد من فالنسيا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مبارة سيلتا فيجو في الليجا:"لقد وضعنا في الحسبان حاجة النادي، وفكرة الجاهزية للعب الفوري في هذا الليجا بمستوى عالي".
وأضاف:"موريو مناسب لتلك المتطلبات، حيث أنه قادر على مساعدتنا في وقت قصير، لقد قام النادي بعمل جيد".
وعن المباراة قال:"سيلتا منافس يلعب جيداً في العادة أمام برشلونة، نريد الحفاظ على أفضليتنا في جدول لترتيب كمتصدرين حتى أيام العطلة".
وتابع:"نريد المغادرة ونحن سعداء، على الرغم من أننا نعلم أن الأمور ستكون معقدة".
وكان برشلونة قد أعلن انضمام المدافع الكولومبي لحل أزمة الدفاع الناجمة عن إصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين.