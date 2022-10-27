فالفيردي .. خمسة ملايين ورهان وأرجنتينية أعطوا ريال مدريد الأفضل في العالم

جوهرة عثر عليها ريال مدريد في الأوروجواي

هل تتذكر عزيزي مشجع ريال مدريد ذلك التبديل في الأول من ديسمبر 2018 عندما أقحم سانتياجو سولاري شاباً مغموراً يدعى فيديريكو فالفيردي بدلاً من لوكا مودريتش بالدقيقة 72 ضد فالنسيا؟

5 مليون يورو دفعها الملكي في 2016 لضم اللاعب الشاب من بينارول ببلاده الأوروجواي تحولت لضربة جديدة من ضربات ميركاتو ريال مدريد في أمريكا الجنوبية بالسنوات الأخيرة، إذ في غضون خمسة أعوام أصبح يملك لاعباً من الأفضل في العالم بسن الرابعة والعشرين.

رهان ناجح

سنتحدث عن رهان أنشيلوتي مع الأوروجوياني بالتأكيد، ولكن الحديث هنا عن رهان سولاري وقتها بإعطاء متوسط الميدان الشاب الفرصة في فترة انتقالية، ربما لم يكن الموسم والفترة الأفضل للفريق، ولكن الشاب الصغير عرف كيف يستغلها ويثبت أقدامه سريعاً.

أن تقتحم خط وسط فيه الثلاثي كروس ومودريتش وكاسيميرو وأنت في أوائل العشرين يجب أن تكون لاعباً خاصاً، وهو ما عليه فالفيردي، التعريف الأمثل للاعب خط الوسط العصري الذي يمتلك القدرة البدنية، أو الثلاث رئات كما يقولون، بالإضافة للمهارة، وبالتالي الجمع بين الشقين الدفاعي والهجومي.

زيدان أدرك ذلك بعد سولاري ولذا أعطاه عديد الفرص ليكون الحل دائماً في غياب أحد الثلاثي، ثم جاء أنشيلوتي الذي أدرك أن بحوذته لاعب جوكر وليس مجرد قطعة في خط الوسط، فتفجرت إمكانياته مع المدرب الإيطالي الذي وظفه في الجناح مستغلاً سرعته ونفسه الطويل على مدار 90 دقيقة، بالإضافة لدقته أمام المرمى.

أنشيلوتي أدرك هذا الموسم عقب انفجار فالفيردي في الماضي ومساهمته في ثنائية الليجا ودوري الأبطال أن يجب استغلال الجانب الهجومي للأوروجوياني أكثر، ومن هنا الرهان الشهير بأنه سيمزق رخصته التدريبية إذا لم يسجل نجمه الشاب 10 أهداف الموسم الجاري.

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حتى الآن، سبعة أهداف وتمريرتين حاسمتين بكل البطولات لفالفيردي، ويبدو أن رخصة أنشيلوتي التدريبية في أمان!

السر في التألق ليس فقط كروي ولكن عائلي

قد يكون أنشيلوتي لعب دوراً ومن قبله زيدان في تطوير موهبة فالفيردي، ولكن في المنزل هناك ناقد رياضي يحفزه ويساعده على التطور باستمرار.

مينا بونينو، صحفية أرجنتينية شهيرة، هي صديقة فالفيردي ووالدة نجله الوحيد، ولمن لا يعرفها فقد تعرف عليها بشكل وجيز عقب حادثة السرقة والاعتداء على منزل اللاعب الصيف الماضي.

ولكن بونينو تحظى بشعبية واحترام كبير في الأوساط الرياضية اللاتينية كونها مناصرة قوية لريفر بليت، بالإضافة لآرائها الرياضية والكروية التي جعلتها تحظى بعامود رأي الخاص بها مؤخراً مع ماركا.