لمسة وفاء من أجل والدته المتوفية.. فالفيردي ينبه رودريجو لحالة طبيب ريال مدريد!

نجم الملكي يقدم لمسة وفاء رائعة!

كان البرازيلي رودريجو هو نجم مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو التي فاز بها الملكي بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني مساء الأحد.

لكن في خضم ما قدمه رودريجو من مستويات قام زميله فيدريكو فالفيردي بتذكيره بحالة الحزن التي يمر بها أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق جايمي سالوم.

سالوم كان قد فقد والدته، لذلك طالب الأوروجوياني فالفيردي من رودريجو أن يذهب ويحتفل معه عقب تسجيله لهدفه الأول.

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وسرعان ما استجاب البرازيلي بالفعل لطلب زميله فالفيردي وتوجه نحو مقاعد البدلاء واحتضن سالوم واحتفل معه.

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جدير بالذكر أن فوز ريال مدريد يوم الأحد رفع من رصيده وترك الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني برشلونة ثماني نقاط.