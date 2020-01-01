فالفيردي رفض الحصول على مستحقاته في برشلونة

تصرف نبيل من فالفيردي

رفض إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لبرشلونة، الحصول على باقي مستحقاته مع النادي الكتالوني رغم فسخ تعاقده في منتصف الموسم.

برشلونة أعلن إقالة فالفيردي يوم 13 يناير الماضي ليصبح أول مدرب يتعرض للإقالة في منتصف الموسم منذ لويس فان جال في يناير 2003.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ فالفيردي طلب من وكيل أعماله فسخ التعاقد مع برشلونة بصورة ودية وعدم الحصول على باقي مستحقاته والتي تشمل راتبه حتى نهاية عقده في 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صاحب الـ 55 عامًا حصل على مكافأة مادية من برشلونة نظير لما قدّمه خلال الموسمين الماضيين وكعربون شكر على قراره بفسخ العقد بصورة ودية وعدم الدخول في أزمات مع إدارة النادي الكتالوني.

وكان فالفيردي قد عاد إلى النادي الكتالوني بعد إقالته ليودع اللاعبين كما كتب خطاب وداعي عبر الموقع الرسمي لبرشلونة، وشكر الإدارة على منحه فرصة قيادة البلوجرانا.

فالفيردي حقق 4 بطولات في موسمين ونصف وكان قريبًا من التتويج بدوري اللاهزيمة في أول مواسمه إلا أنّه خسر من ليفانتي في الجولات الأخيرة.