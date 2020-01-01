فالفيردي يودع برشلونة وجماهيره برسالة عاطفية

المدرب الباسكي يشكر برشلونة وعشاقه على الحب

ودع المدير الفني السابق لبرشلونة إرنستو فالفيردي، النادي وجماهيره برسالة عاطفية بعد صدور قرار إقالته في آخر ساعات أمس الإثنين.

وتعامل المدرب الباسكي بكل مهنية واحترافية حتى لحظاته الأخيرة في "كامب نو"، بالإشراف على تدريب الفريق، رغم علمه المسبق بانتهاء دوره مع النادي، على خلفية الخروج من كأس السوبر الإسبانية، بالهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 مساء الخميس الماضي.

وقال فالفيردي في بيان الوداع "انتهى دوري كمدير فني لفريق برشلونة، قضيت موسمين ونصف في منتهى الحدة منذ البداية، وفي ذاك التوقيت عشت لحظات سعيدة للغاية، وقد احتفلت بالألقاب والانتصارات، لكن في الوقت ذاته، قضيت بعض الأوقات الصعبة".

وللجمهور قال "لكن قبل أي شيء، أود أن أبرز التجربة برمتها والحب الذي شعرت به من قبل المشجعين في هذه المرحلة".

وأضاف البيان "أود أن أشكر الرئيس جوزيف ماريا بارتوميو ومجلس الإدارة على الفرصة التي قدموها لي لقيادة هذا الفريق ولثقتهم طوال هذا الوقت".

وتابع "أود كذلك أن أشكر كل الأشخاص الذين رافقوني في النادي خلال العامين ونصف على الدعم والمعاملة، خاصة الذين كنت أعمل معهم في الفريق الأول والذين شاركت معهم في العديد من اللحظات الخاصة في المدينة الرياضية والسفر".

وختم بيانه "لا بد أن أشكر اللاعبين على كل العمل والجهد الذي جعلنا نحتفل بأربعة ألقاب معًا، ومن الآن فصاعدًا .. سأتمنى كل التوفيق للفريق وكذلك للمدرب الجديد كيكي سيتين".

وكان فالفيردي قد تولى مهمة تدريب البرسا في صيف 2017، خلفًا للمدرب السابق لويس إنريكي، وعلى مدار عامين ونصف نجح في تحقيق لقب الليجا مرتين وكأس الملك والسوبر مرة واحدة لكل بطولة.