فالفيردي حول إقامة السوبر في السعودية: نتأقلم مع أي شيء

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لإرنستو فالفيردي قبل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة إن اللعب في بطولة كأس السوبر الإسباني بالنظام الجديد لا يعد مشكلة لفريقه.

وسيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا مساء الليلة في نصف النهائي الأول، بينما سيلاقي برشلونة أتلتيكو مدريد غدًا، على أن يلعب الفائزان المباراة النهائية في الثاني عشر من يناير الحالي.

وحول ذلك، ومع احتمالية لعب كلاسيكو في نهائي السوبر الإسباني، أكد فالفيردي استعداد برشلونة لخوض أي مباراة ضد أي فريق في الوقت الحالي.

وقال مدرب الفريق الكتالوني: "إنه شكل مختلف تمامًا عما اعتدنا عليه، أن تلعب مباراة نصف نهائي في كأس السوبر أمر لم يحدث من قبل، ولكننا سنخوضها كأنها مباراة عادية في الدوري"

وأضاف: "أتلتيكو مدريد فريق قوي وصعب، لقد خلق لنا العديد من المشاكل هذا الموسم وفي السنوات الأخيرة ودائمًا ما تكون مبارياته صعبة ومعقدة للغاية وتتطلب البحث عن حلول غير تقليدية"

وتابع: "إنها كأس السوبر الخامسة التي أخوضها، في الثلاثة الأولى اضطر فريقي للعب ضد الفائز ببطولة الدوري، وفي جميعها لم أكن أخوض مباريات سهلة"

وأردف: "إذا أخذوا رأيي فإنني أفضل النظام السابق، ولكن الاتحاد الإسباني هو الذي يقرر، في العام الماضي لعبنا في المغرب في مدينة طنجة ونجحنا في التأقلم مع الوضع والفوز بالبطولة"

وحول الحديث عن المنافسة في الصيف أم في الشتاء قال: "لقد كان دائمًا ما يكون كأس السوبر في الصيف، دائمًا ما تكون في افتتاح الموسم، ولكن الآن الوضع تغير وعلينا أن نرى كيف ستسير الأمور"

وفيما يتعلق بميسي قال: "هو لاعب مهم جدًا لنا ومن الواضح أننا نستفيد كثيرًا بوجوده ونفتقده حين يغيب، هذه الأمور معروفة ولا تحتاج لأن تقال"

ما سر تأجيل مؤتمر فالفيردي الصحفي قبل لقاء أتلتيكو مدريد؟

يذكر أن برشلونة يدخل منافسات السوبر كبطل للدوري الإسباني ووصيف للكأس فيما يتعلق بالموسم الماضي..