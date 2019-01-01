برشلونة حاول التعاقد مع هنري وميليتو لخلافة فالفيردي

كان من المفترض أن يتولى هنري تدريب برشلونة في الموسم الحالي

خطط نادي برشلونة الإسباني للتوقيع مع تييري هنري، مهاجم الفريق بين 2007 و2010 لقيادة البلوجرانا خلال الموسم الماضي حال رفض إرنستو فالفيردي تجديد عقده.

هنري تولى تدريب مونتريال إمباكت الكندي ليدرب زميله السابق في البلوجرانا بويان كريكيتش.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة لم يكن واثقًا من موافقة فالفيردي على تمديد عقده في الموسم الماضي ولذلك وضع هنري خيارًا أساسيًا لقيادة الفريق خلفًا لإرنستو.

وواصلت أنّ جابرييل ميليتو، مدافع النادي الكتالوني السابق، كان الخيار الثاني المحتمل حال رفض هنري قيادة الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ علاقة هنري الجيدة مع ليونيل ميسي كانت السبب وراء فكرة التعاقد معه كما أنّ ميليتو صديق شخصي لسيرجيو بوسكيتس وكذلك جيرارد بيكيه.

وجدد فالفيردي عقده لموسم إضافي مع خيار التمديد لعام آخر مما يعني أنّه قد يستمر حتى موسم 2020-2021.

وبدأ هنري مسيرته التدريبية بالعمل مساعدًا لروبرت مارتينيز في منتخب بلجيكا قبل أن يتولى قيادة فريق موناكو الفرنسي.

ولم يستطع بطل مونديال 1998 النجاح في موناكو كما لم يحقق النتائج المرجوة لتتم إقالته بعد 19 مباراة فقط.

جدير بالذكر أنّ ميليتو يتولى تدريب فريق إستوديانتيس الأرجنتيني ولعب لصالح برشلونة بين 2007 و2011 وحقق الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.