فالفيردي برداء رونالدو ينقذ ريال مدريد من السقوط أمام أوساسونا

النادي الملكي يحقق فوزًا صعبًا على أوساسونا.

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أوساسونا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

الفوز جاء في الأمتار الأخيرة من المباراة بالتحديد في الدقيقة الـ 78 من عمر المواجهة عن طريق فيدريكو فالفيردي الذي سدد كرة عرضية رائعة من فينيسيوس على يسار الحارس دون مراقبة من الدفاع ليحتفل الأوروجوياني على طريقة كريستيانو رونالدو.

بعد هدف فالفيردي أصبح اللعب أفضل بالنسبة للنادي الملكي وحصل على فرص أكبر، وجاء الهدف الثاني عن طريق فينيسيوس جونيور بصناعة من البديل ألفارو لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

لكن أضاف بعدها ماركو أسينسيو الهدف الثاني وتم احتسابه هذه المرة وأيضًا من صناعة ألفارو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

بهذه النتيجة يصل ريال مدريد للنقطة رقم 51 ويقلص الفارق مع برشلونة إلى خمس نقاط قبل مواجهة النادي الكتالوني المنتظرة ضد قادش.