ما يتعرض له فينيسيوس جونيور جزء من كرة القدم ولكن!

يرى فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد أن ما يتعرض له فينيسيوس جونيور زميله في الفريق من أخطأ واعتراضات من قبل الخصوم هو جزء من كرة القدم، بينما إدان المضايقات العنصرية التى حدثت للجناح البرازيلي، كما تحدث عن مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية: "فينيسيوس يبدو لي شخصًا رائعًا وله العديد من القيم، في الملعب هو مختلف يحاول الاستمتاع بكرة القدم بطريقته الخاصة، مثل العديد من البرازيليين يكون سعيد جدًا، وعلى الخصوم أن تحترم طريقته في الاستمتاع بكرة القدم".

وأضاف: "ارتكاب الكثير من الأخطاء ضد لاعب واحد هو جزء من كرة القدم، لكن نحن كزملاءه يجب أن ندافع عنه،عندما تتحدث عن الجماهير والعنصرية فإن فينيسيوس لاعب بعمر 22 عامًا ويمر بضغط، هو في عمر الكثير من الأشخاص الذين يتواجدون في المدرجات يجب أن نحترمه، المشجع عليه الذهاب لدعم ناديه لكن استهداف لاعب بعينه ربما بسبب ما يحدث في منازلهم، يحاولون إفراغ ضغوطاتهم في الملعب أمام الخصوم".

وواصل: "كأس العالم للأندية في 2018 وهو أول لقب لي كلاعب في ريال مدريد، لقد كان مميزًا للغاية وكان يعني الكثير لمسيرتي إنه لقب جميل، كم هو جميل الطريق للوصول إلى هنا، كل ما عليك القتال من أجله، الفوز بدوري الأبطال بالطريقة التي فعلناها هذه نهاية آمل أن ينتهي هذا العام بأفضل طريقة ممكنة أستمتع كل يوم وكل بطولة في ريال مدريد أنا سعيد ومتحمس".

وعن مواجهة الأهلي أجاب: "لقد شاهدنا بالفعل مقاطع فيديو ومباريات للأهلي جميل أن لديهم جمهور جيد مع عدد كافٍ من الجماهير نحن نعرف ما هو هذا الفريق في هذا الجزء من العالم ونحن نعرف ما يولدونه وتاريخهم إنهم يستحقون احترام عظيم، لكن علينا أن نركز على أنفسنا علينا أن نلعب بطريقتنا ونحاول الفوز، ولهذا السبب أتينا إلى هنا".