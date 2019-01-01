فالفيردي: أشعر أنني بحالة جيدة رغم الهزيمة

أبرز تصريحات مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي عقب خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة إنه يشعر بحالة جيدة رغم خسارة لقب كأس ملك إسبانيا في المباراة النهائية أمام فالنسيا

و حقق نادي فالنسيا الفوز اليوم على نظيره برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا لينال الفريق لقبه الأول منذ عام 2008.

ووسط التوقعات باقتراب إقالته من منصبه كمدرب لبرشلونة أو تقديمه لاستقالته، تحدث فالفيردي بعكس كل ذلك، حيث أكد أنه يشعر بحالة جيدة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال فالفيردي: "المدربون يتغيرون باستمرار، ولكنني أشعر بحالة جيدة رغم الخسارة، ليس لدي أي حديث عن المستقبل الآن"

وأضاف: "أفضل الخسارة في المباراة النهائية عن الخسارة المبكرة في الدور ربع النهائي أو الدور نصف النهائي"

وتابع: "كرة القدم قست علينا كثيرًا اليوم، كنت أتمنى الفوز، ولكن لم يحدث ما حاولنا من أجله في هذه المباراة الختامية لموسمنا"

وحول موسم الفريق ككل قال فالفيردي: "لم ننجح في تلبية توقعات الجماهير ولا توقعاتنا خلال الموسم الحالي، كنا نتمنى ما هو أكثر من الفوز بالدوري"



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يذكر أن برشلونة كان قد خرج من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، بعدما خسر أمام ليفربول في مباراة الإياب برباعية نظيفة رغم فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.