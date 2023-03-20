فلتشعر بالخجل .. جمهور ميلان يهاجم إبراهيموفيتش بسبب تغريدة على "تويتر"!

الجمهور غاضب من أسطورة كرة القدم السويدية

قام المشجعون بمهاجمة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هزيمة الروسونيري أمام أودينيزي في الجولة ال27 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمس السبت، بثلاثية مقابل هدف على ملعب فريولي.

هدف ميلان الوحيد جاء بأقدام إبراهيموفيتش من علامة الجزاء، وبعد يومين من هزيمة فريقه، نشر المهاجم السويدي صورة له وهو يحتفل بهدفه، وعلق: "قل اسمي".

وقام المشجعون بالسخرية من النجم السويدي، حيث قال أحدهم: "خسر 3-1 سجل ركلة جزاء بعد أن قرر الحكم إعادة لعبها مرة أخرى لا عيب".

وأضاف ثالث: كيف كانت النتيجة؟ الآن نعتبرها فوز ميلان"، وكتب شخص آخر: "لقد خسرت 3-1 أيها الأحمق".

وغرد آخر: "هل تنشر الخسارة الآن ؟! مضحك جداً"، بينما علق خامس: "لقد خسرت المباراة لتشعر بالخجل".

على الرغم من أنه كان يومًا سيئًا لميلان إلا أن إبراهيموفيتش وصل إلى رقم قياسي جديد، حيث أصبح أكبر هداف في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 41 عامًا و 166 يومًا، وكان حامل الرقم القياسي السابق أليساندرو كوستاكورتا 41 عامًا، و25 يومًا.