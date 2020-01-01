فافر: هالاند يحتاج إلى القليل من الوقت مع بوروسيا دورتموند

اصبروا حتى يتمرن بشكلٍ كافٍ..

اعتبر لوسيان فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، أن لاعبه الجديد إيرلينج هالاند في حاجة إلى القليل من الوقت للتأقلم داخل النادي الألماني.

تصريحات المدرب السويسري تأتي على خلفية الهزيمة الودية التي مُنيّ بها أسود الفيستيفاليا على يد ماينتس بهدفين نظيفين بمشاركة هالاند.

فافر بعد المباراة، والتي ظهر فيها دورتموند بشكل سلبي للغاية، قال "كما قلت، هالاند لم يتدرب منذ 10 ديسمبر، لم يتمرن 20 يومًا، أي كل ديسمبر تقريبًا.".

الدولي النرويجي فضّل أن ينضم إلى دورتموند على الذهاب إلى مانشستر يونايتد، والذي كان من أكثر الطامحين في الظفر بخدماته.

ريد بول سالزبورج أنهى الدور الأول متصدرًا للدوري النمساوي كالعادة، واعتلى هالاند لائحة هدافي البطولة بتسجيله 16 هدفًا، إلى جانب الأداء المبهر في دوري أبطال أوروبا الذي كلله بتسجيل 8 أهداف بدور المجموعات.

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وتابع فافر حديثه بقوله "لم يستطع أن يفعل الكثير معنا بعد، لقد تدرب هنا ثلاث مرات فقط حتى الآن، واضح أنه ليس بالكثير. إنه يحتاج إلى القليل من الوقت.".

الجدير بالذكر أن ماينتس هو أحد الفرق التي تُعاني في البوندسليجا هذا الموسم، إذ يقطن في المرتبة الرابعة عشر برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط فقط، مما يُبرر غضب الجمهور من الهزيمة حتى ولو كانت المباراة ودية.

كما يجدر الإشارة إلى أن دورتموند سيستأنف الدور الثاني من الدوري الألماني عندما يلتقي مع أوجسبورج مساء السبت الموافق 18 يناير الحالي.