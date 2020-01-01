فافر: هالاند لن يبدأ المباراة القادمة لهذا السبب

لوسيان فافر يفسر سبب غياب إيرلينج هالاند عن مواجهة بوروسيا دورتموند وكولن

ذكر لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند أن مهاجمه الشاب والمتألق إيرلينج هالاند لن يشارك كأساسي في المباراة المقبلة أمام كولن.

وكان هالاند قد سجل هاتريك في أول 20 دقيقة له في الدوري الألماني خلال المواجهة الأخيرة أمام ماينز والتي فاز بها أسود الفيستيفاليان بخمسة أهداف لثلاثة.

ورغم تألقه ذلك، فإن لوسيان فافر قد أعلن غياب هالاند عن تشكيله الأساسي للمباراة القادمة نظرًا لأنه يحتاج إلى المزيد من الوقت والتدريبات.

وقال فافر: "لقد وصل هالاند وقدم أوراق اعتماده بشكل سريع، لا خلاف على قيمته وجودته كلاعب وهو إضافة مذهلة بالنسبة لنا في الوقت الحالي والمستقبل"

وأضاف: "إنه يحتاج إلى المزيد من الوقت والتدريبات من أجل التأقلم والتعود على الطابع البدني الجديد للدوري الذي لا يعرف عنه الكثير"

وتابع: "مع الوقت سيصبح أساسيًا بالطبع، ولكننا لا نريد أن نحمله فوق طاقته حتى لا يعاني من أي إجهاد أو إصابة، بالنسبة لي متفائل بما سيقدمه هنا"

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يذكر أن إيرلينج هالاند كان قد انضم إلى بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بشكل مفاجئ قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.