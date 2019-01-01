فافر: من الصعب أن تكون خليفة ليورجن كلوب

يتحدث عن سانشو وماريو جوتسه أيضًا..

اعترف لوسيان فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، أنه من الصعب على أي مدرب أن يكون خليفة ليورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، مشيدًا بالعمل الذي قام به الفيلسوف الألماني داخل أسود الفيستفاليا.

وكان كلوب قد تولى تدريب دورتموند في عام 2008، ومنذ ذلك الحين وتغير تاريخ الفريق الأصفر، حيث حقق الدوري الألماني في مناسبتين متتاليتين إلى جانب تحقيق كأس ألمانيا مرة، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2012-2013.

توماس توخيل كان هو خليفة كلوب في تدريب دورتموند، ولكنه رحل بعد موسمين حقق فيهما كأس ألمانيا مرة، وأتى بيتر بوش، الذي أقيل بعد ثلاثة أشهر فقط، ليأتي بيتر شتوجر بصورة مؤقتة ثم يتولى فافر المهمة من بداية الموسم الماضي.

وعلى الرغم من وجود فارق 3 سنوات بين وصول فافر إلى سيجنال إيدونا بارك ورحيل كلوب عن النادي، لكن المدرب السويسري اعتبر أن إرث مدرب ليفربول لا يزال موجودًا ويجعل المهمة صعبة على أي مدرب.

فافر قال في تصريحات إعلامية "كونك خليفة لكلوب فهذا أمر ليس بالسهل أبدًا، هذا ليس سرًا بالتأكيد. إنه مدرب رائع ولديه 7 سنوات ممتازة هنا.".

كما تطرق صاحب الـ 60 عامًا للحديث عن موهبة دورتموند الأبرز حاليًا، جادون سانشو، فقال "إنه ينمو مثله مثل جميع اللاعبين في سنه، عليه أن يتعلم حتى يحظى بمسيرة مهنية مميزة، إن كان بإمكانه ذلك فسنساعده وسيكون من الأفضل في العالم.".

لا يخفى على أحد أن علاقة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بفافر ليست على ما يرام هذا الموسم، حيث فرض عليه غرامة كبيرة لتأخره في معسكر منتخب إنجلترا، ثم أخرجه بعد نصف ساعة في الكلاسيكو أمام بايرن ميونخ.

أيضًا، تحدث فافر عن ماريو جوتسه، والذي قد يرحل في الصيف المقبل، فقال "بالطبع يمكن أن يضع عبئًا على اللاعب أن يفكر في مستقبله من الآن. ماريو ذكي للغاية ويفهم كرة القدم جيدًا ودائمًا ما يتحرك في الاتجاه الصحيح.".

يذكر أن دورتموند يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 19 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر، بوروسيا مونشنجلادباخ.