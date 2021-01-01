فاعلية لوكاكو تتغلب على حيوية إبراهيموفيتش في ديربي ميلانو!

الأرقام هي من تقول ذلك..

رغم هزيمة ميلان بثلاثية نظيفة أمام إنتر في الدوري الإيطالي مساء الأحد بملعب سان سيرو، إلا أن زلاتان إبراهيموفيتش قدّم مباراة جيدة جدًا لم يمنعه عن تكلليها بأهداف سوى تألق الحارس سمير هاندانوفيتش من جهة، وسوء حظه من جهة أخرى.

من هُنا يأتي مفهوم الفاعلية، الذي يجعل زميل السلطان السابق في مانشستر يونايتد ونجم إنتر الحالي روميلو لوكاكو يكون قد تفوق عليه استنادًا إلى تسجيله لهدف وصناعته لآخر في الديربي، في مقابل غياب للسويدي عن تمزيق شباك النيراتزوري.

تُظهر الأرقام أن إبراهيموفيتش كان أكثر حيوية من لوكاكو طيلة المباراة، فبشكلٍ عام سدد خمس تسديدات على مرمى إنتر، في الوقت الذي اكتفى فيه البلجيكي بالتسديد مرتين فقط على مرمى جيانلويجي دوناروما.

لكن لأي منهما كانت الفاعلية؟ الواقع أن تسديدتين لوكاكو منهما واحدة سكنت شباك ميلان ومنحت إنتر الهدف الثالث في المباراة، في مقابل أن الدولي السويدي لم تُعانق تسديداته مرمى العملاق هاندانوفيتش.

المثير حقًا أن إسهامات لوكاكو لم تتوقف عند حد التسجيل، بل إنه ساهم في الهدف الأول بالصناعة لزميله إيفان بيريسيتش، مع إهداره لفرصة وحيدة طيلة التسعين دقيقة كانت على وشك أن تسكن الشباك.

لمس لوكاكو الكرة في 43 مرة، مقابل 31 مرة فقط لإبراهيموفيتش، لكن الأخير يتفوق في أنه فقدها في 6 مرات عكس صاحب الأصول الكونغولية الذي يبدو معدل فقدانه للكرة كبيرًا بعض الشيء، 20 مرة.

تفوق إبراهيموفيتش أيضًا في دقة التمريرات، حيث بلغت نسبة دقة تمريراته 78%، فيما كانت دقة تمريرات لوكاكو فقط 50%.

أخيرًا، خاض لوكاكو ستة التحامات هوائية تفوق في 2 منهم، بينما لم يفز في الالتحام الأرضي الوحيد الذي دخل فيه، أما إبرا فتفوق مرة في الهواء من اثنين وأربعة على الأرض من أصل خمسة التحامات في الهواء.

هكذا، قد تبدو أرقام إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عامًا أفضل من لوكاكو من ناحية دقة التمريرات وكثرة التسديدات من المرمى، أي أنه كان أكثر "حيوية"، بيد أن لوكاكو تفوق في "الفاعلية"، الأمر الأهم دومًا في عالم كرة القدم.

الجدير بالذكر أن الهدف الذي أحرزه لوكاكو يجعله هدافًا لبطولة الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفًا وبالتفوق على كريستيانو رونالدو صاحب الـ16 هدفًا، بينما يأتي إبراهيموفيتش ثالثًا بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي بـ14 هدفًا لكليهما.