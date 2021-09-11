فاعلية الأبطال.. ماذا قدّم رونالدو في ظهوره الأول ضد نيوكاسل؟

تألق كبير من الدون..

لم يكن كريستيانو رونالدو في حاجة إلى كثير من الوقت للانخراط في مانشستر يونايتد ووضع بصمته، وفي أول ظهور له بفترته الثانية بأولد ترافورد، ترك تأثيره سريعًا في مباراة نيوكاسل.

مانشستر يونايتد نجح في الفوز على ضيفه بملعب أولد ترافورد برباعية مقابل هدف، وكان للدون نصيب الأسد منها بإحرازه لهدفين وظهوره بصورة طمأنت الجميع أن نسخة الماضي ستعود مجددًا.

ملخص ما قدمه رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا أمام نيوكاسل هو "فاعلية الأبطال"، إذ استغل البرتغالي كل الفرص السانحة وحوّلها إلى الشباك وحقق المرجو بنسبة نجاح 100%.

هذا ما تظهره الأرقام، فرونالدو سدد على مدار التسعين دقيقة تسديدتين على المرمى أتى من خلالهما الهدفين، في مقابل تسديدتين خارج القائمين والعارضة وتسديدتين تم اعتراضهما من دفاعات نيوكاسل.

ونجح البرتغالي أيضًا في صناعة فرصة واحدة خطيرة من تمريرة مفتاحية من خلاله، فيما مرر 39 تمريرة صحيحة من 45 تمريرة إجمالًا، بمعدل نجاح وصل إلى 87%.

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ربما أن الشيء السلبي الوحيد في مباراة نيوكاسل بالنسبة لرونالدو كانت فشله في الالتحامات، حيث خسر 3 التحامات أرضية وواحدة فضائية، وإجمالًا خسر الكرة في 11 مرة من أصل 62 لمسة.

الآن يستعد رونالدو لخوض غمار دوري أبطال أوروبا مجددًا بقميص مانشستر يونايتد، عندما تلتقي كتيبة أولي جونار سولشاير مع يونج بويز السويسري في أولى مباريات دور المجموعات.

بهدفيه، أصبح رونالدو قريبًا من صدارة هدافي البريميرليج التي في يد زميله برونو فيرنانديش بأربعة أهداف وكذلك بنفس الرصيد نجم وست هام ميشيل أنطونيو.