فاعلية أكبر.. فاتي يتفوق على فينيسيوس هذا الموسم

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استمر تألق نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي، حيث سجل هدفًا جديدًا في منافسات الدوري الإسباني، والذي كان الهدف رقم 9000 في تاريخ الفريق الكتالوني.

ونجح برشلونة في استعادة نغمة الانتصارات من خلال انتصاره الهام على ملعب لا سيراميكا على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبعد تسجيله الهدف الرابع والذي جاء بعد دقائق من دخوله بديلًا، واصل أنسو فاتي تألقه في عمر السابعة عشر وإثبات قدرته على إضافة الكثير.

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ويعد هذا الهدف هو السابع هذا الموسم لأنسو فاتي، حيث سجل مع برشلونة 6 أهداف في منافسات الدوري الإسباني، وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء هذا السجل الذي سجل فيه فاتي 7 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا خلال 29 مباراة لعب فيهم 1183 دقيقة بالتحديد، ليظهر فاعلية كبيرة.

ويتفوق فاتي على نحم ريال مدريد فينيسيوس جونيور والذي سجل 5 أهداف فقط على الرغم من لعبه عدد دقائق أكبر بحوالي 500 دقيقة من نجم برشلونة الشاب.

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يذكر أن فينيسيوس جونيور قد بدأ يحظى بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم، وذلك بعد تطوره الملحوظ في الفترة الأخيرة.