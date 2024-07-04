"فاز بكأسين مع الاتحاد" .. سييرا يستعد لرابع تجربة سعودية بعد سنة من التقاعد!

تعرف على محطة سييرا الجديدة..

أصبح التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد، قريبًا من العودة إلى دوري روشن السعودي، بعد غيابه عن مقاعد البدلاء لمدة سنة كاملة.

ويستعد لويس سييرا لخوض تجربته التدريبية الرابعة في الدوري السعودي، بعد قيادة الاتحاد لفترتين، بين (2016-2018) و2019، كما قاد الطائي في موسم 2021-2022، والوحدة في 2022-2023.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نادي العروبة، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، أتمّ التعاقد مع سييرا، لمدة موسم رياضي الواحد، من أجل تعزيز الجهاز الفني للفريق وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المُقبل.

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ويمتلك المدرب التشيلي خبرة تدريبية في الملاعب السعودية، بعدما قاد الاتحاد للتتويج بثنائية كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

ودشّن العروبة هويته الجديدة بعد العودة إلى دوري المحترفين، باحتلال وصافة دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 64 نقطة، ليصبح الشعار الجديد، هو الثالث في تاريخ النادي الذي تأسس عام 1975 في سكاكا بمنطقة الجوف.

وكان لويس سييرا قد تم ترشيحه لتدريب منتخب تشيلي، في نوفمبر الماضي، ضمن استعداد لاروخا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024، قبل أن يتم الاستقرار على المدير الفني الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.