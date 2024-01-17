فاز بكل شيء ودمر خصومه بهدوء.. تجديد أنشيلوتي ختم النجاح لموسم ريال مدريد

5 مكاسب فورية للملكي مع العجوز الإيطالي

لم يعد هناك أي مجال للشك على رجاحة عقلية فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، والذي تأكد من خلال قرارات كبرى وضعت النادي الملكي على عرش الكرة الأوروبية وصنعت له تاريخًا كبيرًا.

وكانت آخر حلقة في سلسلة قرارات بيريز العقلانية، هي اتخاذ خطوة تجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليستمر على رأس القيادة الفنية للميرنجي حتى صيف 2026.

قرار التجديد لأنشيلوتي كان مفاجئًا للجميع، خصوصًا أنه جاء في ظل ارتباط اسم المدرب الإيطالي بشكل كبير بالمنتخب البرازيلي، حيث كان قد اتفق مع "السيلساو" على كل التفاصيل، وبقى فقط أن يرحل عن الريال خلال الصيف المقبل ليتولى مهمة البطل التاريخي لكأس العالم.

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وفي كل يوم، يثبت أنشيلوتي أنه كان الرهان الصائب للريال، وهو ما يفسره "جول" في السطور التالية:

مناعة ضد فيروس الإصابات

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لم تكن بداية هذا الموسم جيدة بأي شكل من الأشكال في ريال مدريد، حيث تعرض النادي لضربات متتالية وخصوصًا في الخطوط الخلفية بإصابة ثنائي قلب الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد ألابا، بعد الضربة الكبرى بإصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا.

أي مدرب في مكان أنشيلوتي كان سيصاب بصدمة وترتبك حساباته أمام هذه الضربات، لكن خبرة السنوات الطويلة تحصن كارلو ضد الزلازل، ليتعامل مع الموقف بمنتهى الهدوء ويبتكر حلولًا تسد هذا العجز.

منح أنشيلوتي المدافع الألماني روديجر مهمة قيادة الدفاع الملكي، ووضع إلى جواره ناتشو وحتى مع غيابه للإيقاف استعان بلاعب الوسط تشواميني واحتواه ليظهر بشكل مميز في مركز قلب الدفاع.

وحتى مع غياب فينيسيوس وجد كارلو حلولًا عديدة من خلال الدفع برودريجو كجناح أيمن مع تغيير طريقة اللعب مع منح بيلينجهام واجبات هجومية.

إعادة الثقة لفينيسيوس

عاد فيني من إصابة طويلة استمرت لمدة شهر وكأنه لم يغب من الأساس، فسريعًا ما شارك في كأس السوبر الإسباني، وكان سلاحًا حاسمًا في منح الكأس لفريقه.

ورغم غياب بصمة المهاجم البرازيلي أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي واستبداله، إلا أن كارلو جدد ثقته فيه بالمباراة النهائية أمام برشلونة ومنحه دفعة هائلة كانت سببًا في تسجيله هاتريك تاريخي ضمن رباعية البارسا.

تلقيم سلاح روديجر

كما تحدثنا في السطور الماضية عن دور روديجر في الخطوط الدفاعية كقائد وعمود أساسي في الكتيبة المدريدية، لا يجب إغفال تمامًا الدور الجديد الذي طوره المدرب الإيطالي في شخصية أنطونيو.

وتحول روديجر إلى سلاح فعال في الكرات الثابتة لريال مدريد، حيث سجل هدفين في آخر 3 مباريات، فكان صاحب هدف الفوز على ريال مايوركا بالليجا وهز شباك أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني.

أرقام أنشيلوتي مع ريال مدريد

قهر أنشيلوتي منافسيه الكبار هذا الموسم، فتغلب بخماسية على أتلتيكو مدريد تحت قيادة دييجو سيميوني، ولقن تشافي درسًا قاسيًا في نهائي كأس السوبر برباعية، كما أنه المدرب الوحيد في الليجا الذي استطاع أن يهزم الحصان الأسود جيرونا وفي عقر داره (2-0).

ويسير أنشيلوتي بخطوات ثابتة مع ريال مدريد، حيث يحافظ على تواجد الفريق في صراع صدارة الليجا مع جيرونا، وله فرصة الانفراد بالصدارة.

وفي دوري الأبطال حقق الفريق العلامة الكاملة (18 نقطة) من 6 انتصارات في دور المجموعات، كما يسير بخطوات ثابتة في كأس الملك.

ريال مدريد هذا الموسم لعب 28 مباراة فاز في 24 منها وتعادل 3 مرات بينما تلقى خسارة وحيدة من أتلتيكو مدريد في الليجا.

تحسن مستوى الأفراد

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مثلما استطاع المدرب صاحب الـ64 عامًا أن يمنح فريقه قوة وصلابة جماعية، استطاع أيضًا أن يطور عناصر الفريق الملكي على المستوى الفردي.

ويجيد أنشيلوتي التعامل بعقلانية مع الشباب الصغير في ريال مدريد، حيث يحتضن مواهب مثل رودريجو وفينيسيوس وبيلينجهام وفيدي فالفيردي ومنحهم الثقة الكافية لأن يقودوا الفريق دون رهبة إلى الانتصارات.

كذلك الأمر مع اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات، حيث يفجر طاقاتهم وأبرزهم داني كارفاخال وروديجر وناتشو ومودريتش وكروس، ويمنحهم الوقت المناسب للمشاركة والراحة من أجل إحداث التوازن في الفريق.