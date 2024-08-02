فازت دون ضجيج.. ضحية أزمة "الأهلية الجنسية" الثانية تقدم عرضًا مبهرًا في باريس!

قضية مثيرة للجدل في الأولمبياد

فازت الملاكمة التايوانية لين يو تينج بالنزال الافتتاحي لها في أولمبياد باريس 2024، بعد الكثير من القيل والقال حول ملف "الأهلية الجنسية" شأنها شأن الجزائرية إيمان خليف.

وتخوض تينج المنافسات في وزن الريشة، ويأتي فوزها بعد يوم واحد من فوز آخر مثير للجدل حققته الجزائرية إيمان خليف.

وتم السماح لتينج بالمنافسة في هذا الحدث الأولمبي وسط خلاف حول الأهلية الجنسية، الأمر الذي دب فيه خلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة.

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وقدمت التايوانية صاحبة الـ 28 عامًا عرضًا قويًا خلال ثلاث جولات في ملعب نورث باريس أرينا يوم الجمعة لتفوز على سيتورا تورديبكوفا من أوزبكستان.

وكانت قد أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أكدت فيه موقفها الرسمي من القضية المثيرة للجدل للملاكمتين إيمان خليف ولين يو تينج، اللتين يحق لهما المنافسة في الألعاب الأولمبية على الرغم من استبعادهما من بطولة العالم الماضية بسبب فشلهما في اختبارات الجنس.