فاريا: مباراتنا مع السد لن تكون ثأرية

الدحيل سيلعب للمرة الثالثة أمام السد في خلال 11 يوماً مساء السبت القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد روي فاريا المدير الفني، لنادي الدحيل القطري أن مواجهة السوبر، أمام السد لن تكون ثأرية بعد نتيجة دوري أبطال آسيا.

ويستعد الدحيل لمواجهة، السد مساء السبت القادم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار المباراة النهائية لكأس الشيخ جاسم (السوبر القطري).

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هذه المباراة الثالثة لنا مع السد في 11 يوماً، نحن مستعدون لها، بدأنا العمل منذ انتهاء مباراة الاياب بدوري ابطال اسيا، قمنا بتحليل مواجهتي الاسيوية بشكل جيد للعمل على تصحيح الأخطاء".

وواصل: " نحن الان في بطولة مختلفة تماما عن دوي ابطال اسيا، وفريقي مستعد ومتحفز لتقديم مباراة كبيرة والفوز بالبطولة".

وحول غيابات فريقه في البطولة، قال: " الفريقان لديهما غيابات، والمؤكد حتى الأن هو غياب مهدي بن عطية ومعز علي وفي جميع الأحوال سيشارك 11 لاعب لديهم طموح ورغبة الفوز وسنعمل بجد من أجل تحقيق هدفنا بالفوز بالمباراة".

وأتم تصريحاته قائلاً: " لا أؤمن بالثأر في كرة القدم، اللاعبون يشعرون بالحزن من الخسارة في الاسيوية الا انهم سيبذلون قصارى جهدهم من اجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم وهي ليست ثأرية".

وحسم السد مواجهة البطولة الآسيوية، لصالحه بنتيجة 4/2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.