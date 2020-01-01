فاردي يحرم ليستر سيتي من وصافة البريميرليج

نتيجة غير متوقعة..

تلقى ليستر سيتي هزيمة مفاجئة من مضيفه بيرنلي، عندما حوّل الأخير تأخره بهدف إلى فوز غالٍ بهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب تورف مور لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، وتُرجمت هذه الأفضلية من خلال هدف هارفي بارنيس في الدقيقة 33.

ولكن في الشوط الثاني تراجع ليستر وبدأ أصحاب الأرض في الضغط بقوة، هذا الضغط أسفر عن هدف التعديل في الدقيقة 55 عبر كريس وود.

الفرصة كانت مواتية لليستر للتقدم من جديد عندما تحصلت كتيبة برندان رودجرز على ركلة جزاء في الدقيقة 68، إلا أن جيمي فاردي رفض الهدية وتمكن نيك بوب من التصدي لتسديدته.

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وبعد سلسلة من الفرص الضائعة بعد ركلة الجزاء المهدرة لليستر، جاء العقاب قاسيًا من بيرنلي، الذي تمكن من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 79 من خلال آشلي ويستوود.

هذه الهزيمة أهدرت على ليستر سيتي فرصة العودة إلى المركز الثاني مستغلًا سقوط مانشستر سيتي بالأمس في فخ التعادل مع كريستال بالاس بهدفين لكل منهما.

ليستر حافظ على مركزه الثالث وتجمد رصيده من النقاط عند النقطة 45، في الوقت الذي ارتفع رصيد بيرنلي فيه إلى النقطة 27 ويرتقي إلى المركز الرابع عشر.