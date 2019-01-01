فاردي: لا نفكر في لقب الدوري ونريد لعب كل مباراة بظروفها

جيمي فاردي يطالب بالتأني والصبر قبل ترشيح ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي.

طالب النجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي الجميع بالهدوء وعدم استعجال الأمور عقب فوز فريقه على إيفرتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاردي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب الثعالب ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي.

وقال فاردي: "عانينا من قبل من الكثير من القرارات السيئة الخاصة بتقنية الفيديو لكننا اليوم استحقينا الحصول على الفوز بتلك الطريقة".

وأضاف عن صراع اللقب: "لا نتحدث في ليستر سيتي عن تلك الأمور، نحن نلعب كل مباراة بظروفها الخاصة حتى نحصل على الثلاث نقاط الخاصة بها".

وأكمل: "علينا أن نتمتع بما نقدمه وسنعود لنخوض مباراة جديدة يوم الأربعاء نسعى من خلالها للاستمرار في تقديم مستويات طيبة".

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وأردف عن زميله كليشي ايهيناتشو: "لقد تسبب لهم في الكثير من المشاكل وسجل لنا هدف الفوز وبكل تأكيد استحق ذلك بعد المستوى الذي قدمه".

وقال كليشي ايهيناتشو نفسه: "كنت أنتظر الفرصة وعلمت أنها ستأتي في أحد الأيام، أنا سعيد للغاية بالتسجيل وبصناعة الهدف لفاردي".

وأضاف حول تقنية الفيديو: "يمكنكم أن تطلقوا علي لقب سيد تقنية الفيديو - في إشارة لهدفه في فليتوود تاون بكأس الاتحاد الإنجليزي ٢٠١٨ - وفي النهاية كنت سعيدًا للغاية بمنح تقنية الفيديو ذلك الهدف لنا".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد حُسمت في الدقائق الأخيرة من عمرها بهدف كليشي ايهيناتشو القاتل الذي ألغاه حامل الراية وأكده حكام الفيديو.