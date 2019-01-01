فاران يكيل المديح لكريستيانو رونالدو ويتحدث عن الكلاسيكو

الكلاسيكو أصعب من نهائي كأس العالم..

أثنى رافايل فاران، لاعب ريال مدريد، على زميله السابق كريستيانو رونالدو، واعتبر أنه من أساطير كرة القدم ولا توجد كلمات من الممكن أن تصف مدى الإبداع الذي قدمه طوال مسيرته في كرة القدم.

فاران صُعِّد للمرة الأولى للفريق الأول لريال مدريد إبان فترة جوزيه مورينيو في عام 2011، وقد زامل الدون على مدار 7 سنوات قبل أن يُقرر رونالدو الانتقال إلى يوفنتوس في الموسم الماضي.

الدولي الفرنسي تحدث عن رونالدو وقال "على الصعيد الإنساني، فهو إنسان رائع وعظيم حقًا، ومن الناحية الرياضية لا أملك من الكلمات ما يمكنني أن أصفه بها، لقد فعل أشيائًا غير عادية.".

كما أضاف "لا توجد كلمات لتشرح مدى الجنون الذي يقدمه، لقد جعلنا نرى أن العمل الكبير الذي يفعله بمثابة الأمر الطبيعي. بالنسبة لي، فإنني تعلمت منه الكثير، لقد فاجأني في الكثير من الأوقات، كثيرًا ما قلت واو ما أروع ما يفعله!.".

ويستعد ريال مدريد للكلاسيكو عندما يواجه برشلونة مساء الثامن عشر من ديسمبر الحالي، واعتبر فاران أن لمباراة الكلاسيكو ظروف خاصة قد تتجاوز في صعوبتها ومتعتها تلك التي في نهائي كأس العالم.

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فاران شرح وجهة نظره بقوله "بالنسبة لي هو أكثر صعوبة من كأس العالم، ليس هناك جدال في ذلك. دائمًا ما يكون عليك ضغط وجود أفضل اللاعبين في العالم إلى جانب الضغط الرياضي، يتطلب الأمر عملًا شاملًا على مختلف الأصعدة.".

وأتم "هناك ضغط أيضًا من نوع خاص علينا من قبل المشجعين، فهذه المباراة تُعد مباراة العام بالنسبة للجميع. حتى على المستوى السياسي، يمكنك رؤية أنه تم تأجيل المباراة بسبب الصراع بين مدريد وكاتالونيا، إنها مباراة خاصة مع مستوى عالٍ للغاية.".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد وبرشلونة يتقاسما صدارة ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة لكل منهما، وسيخوض كلاهما مباراة قبل الكلاسيكو، عندما يلتقي النادي الملكي بفالنسيا في الوقت الذي تلعب فيه البلوجرانا في ملعب الأنويتا أمام ريال سوسيداد.