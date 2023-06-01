فاران قبل مواجهة مانشستر سيتي: هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف خطورة هالاند!

رافاييل فاران يعطى النصائح لزملائه من أجل إيقاف خطورة إرلينج هالاند

شدد رافاييل فاران، نجم مانشستر يونايتد، على ضرورة قطع الاتصال بين كيفين دي بروينه وإرلينج هالاند نجمي مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لإيقاف خطورة المهاحم النرويجي.

ملعب "ويمبلي" سيحتضن مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت المقبل، والتي ستجمع بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وقال فاران في تصريحات للصحفيين: "إيقاف خطورة هالاند تكمن في قطع الاتصال بينه وبين كيفين دي بروينه، لذلك سنحاول إيقاف التواصل بينهم في وقت مبكر وليس في الثلث الأخير من الملعب لأنه في بعض الأوقات يكون الوقت قد فات".

وأتم: "نعلم أننا يجب أن نكون أقوياء، أعتقد أننا قادرون على التغلب على أي فريق، كان ذلك جزءًا من الخطة عندما حققنا الفوز 2/1 أمام مانشستر سيتي، لأن لديهم الكثير من التواصل بين بعضهم البعض، ويمكنهم تغيير النظام ولديهم نهج مختلف أثناء اللعب".

مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز أمام مانشستر سيتي هذا الموسم بنتيجة 2/1 على ملعب أولد ترافورد، وفي حال حقق الشياطين الحمر الفوز أمام جوارديولا سيمنع منافسه المحلي من إكمال الثلاثية هذا الموسم، حيث تُوج بالدوري الإنجليزي وبانتظار نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.