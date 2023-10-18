فاجيولي بعد إيقافه : هذا اللاعب دفعني للإدمان وهددوني بكسر ساقي بسبب المال!

القصة الكاملة لإدمان لاعب يوفنتوس لللمراهنات

كواليس جديدة تظهر في فضيحة المراهنات التي هزت الكرة الإيطالية هذا الشهر، بخروج نيكولو فاجيولي بالحديث عن معاناته مع الديون.

مكتب المدعي العام الإيطالي، أعلن أمس، الثلاثاء، عن إيقاف فاجيولي لمدة 7 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 12500 يورو بسبب قيامه بالرهان على نتائج المباريات عبر الإنترنت.

صحيفة "توتو سبورت" نشرت بعض المقتطفات من أقوال فاجيولي لمكتب المدعي العام، والتي قال خلالها:"توقفت عن النوم لفترة، كلما مر الوقت كلما طاردتني الديون، استمرت الأموال المستحقة لي في التزايد وفكرت في اللعب فقط لمحاولة التعافي".

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وأضاف:"قالوا لي سنكسر ساقيك، الدين أصبح كبيرًا لدرجة أنني حتى لو فزت بالرهان فلن أحصل على أي شيء، ولا تزال هناك بعض الديون التي يجب أن أسددها لهذه المنصات حتى الآن".

وعن ساندرو تونالي:"خلال المعسكر التدريبي لمنتخب تحت 21 سنة اقترح علي أن ألعب في موقع غير قانوني على الإنترنت، رأيته يراهن وسألته ماذا يفعل، أخبرني بأن الأمر آمن ولا أثر له".

وتابع:"راهنت على التنس أولًا ثم بعد ذلك على أحداث كرة القدم، فعلت ذلك على مواقع غير نظامية وبعض المواقع الأخرى التي لا أتذكر اسمها".

وأما عن موقف يوفنتوس:"النادي كان يبلغنا منذ الصغر أنه يحظر علينا وضع الرهانات القانونية وغير القانونية على مباريات كرة القدم، لذلك لم أراهن على مباريات يوفنتوس، لكني اعتدت على الرهان في المباريات الجارية، في إحدى المباريات راهنت على فوز أو تعادل ميلان ولكني خسرت لأن المباراة انتهت 2/1 لصالح تورينو".

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الرهان في دوري أبطال أوروبا:"كنت أراهن على مباراتي بورتو وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وإنتر عبر منصة قانونية، اضطررت للقيام بشراء ساعات وقمت بتسليمها".

وكشف لاعب يوفنتوس عن تراكم الديون عليه بقيمة 250 ألف يورو في سبتمبر 2022، وبدأت وقتها الضغوط من أصحاب هذه المواقع غير الشرعية لمطالبته بإعادة المبلغ، مما جعله يراهن على أي حدث ممكن من أجل كسب المال.

وفي نهاية حديثه شدد فاجيولي على عدم علم يوفنتوس أو أي من أعضاء الفريق أو النادي بإدمانه للمراهنات، لأنه لم يثق بأحد بالشكل الكافي لإخباره بهذا الأمر.