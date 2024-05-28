فيديو | فاجأ المنظمين وأنقذ الموقف على الهواء .. كريستيانو رونالدو يضرب مثالًا رائعًا في التواضع خلال مواجهة النصر والاتحاد

الدون في موقف تواضع لا مثيل له..

كما هو نجم داخل الملعب، فهو كذلك خارجه بمواقفه الرائعة التي تصدر بين الحين والآخر، فكان البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بطل كلاسيكو ليلة أمس الإثنين، أمام الاتحاد إبان المباراة وعقبها أيضًا.

البرتغالي قاد العالمي للفوز بالأمس أمام العميد برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

وعقب المباراة وأثناء إجراء القناة الناقلة "SSC" حوارات سريعة مع لاعبي العميد، سقطت لوحة الإعلانات من خلفهم بشكل مفاجئ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاروخ ماديرا لم ينتظر المبادرة من أحد ليعيد اللوحة لمكانها الطبيعي، خاصةً وأن الحوار كان يدور على الهواء مباشرةً، إنما كان هو المبادر وهمّ برفعها من الأرض لإنقاذ الموقف، فيما تبعه منظمو المباراة وتعاونوا معه.

يذكر أن الدون احتفل خلال المباراة بلقب الهداف التاريخي لموسم واحد منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين بوصوله للهدف رقم 35، ليكسر الرقم الذي كان مسجلًا باسم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد، في موسم 2018-2019 وقتما كان يلعب للنصر وسجل 34 هدفًا.