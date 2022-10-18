"فات الأوان".. شقيقة رونالدو تعلن توتر علاقة الدون مع تين هاج

هل وصلت العلاقة بين تين هاج ورونالدو إلى طريق مسدود؟

وجهت إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، انتقاداتها إلى إريك تين هاج لاستبداله المهاجم البرتغالي خلال تعادل مانشستر يونايتد 0-0 مع نيوكاسل يوم الأحد.

وكان المدرب الهولندي قد قرر استبدال الدون في الدقيقة 72 لحساب ماركوس راشفورد بعد أن فشل صاروخ ماديرا في تسجيل هدف الفوز للشياطين الحمر.

ماذا حدث؟

من المعروف أن علاقة تين هاج برونالدو ليست في أفضل الصور الممكنة، حيث لا يضعه في التشكيلة الأساسية بشكل مستمر، بل يشارك في أوقات معينة.

وبالتالي، نشرت أفيرو صورة عن منشور يتحدث عن "تبرير تين هاج لخروج رونالدو"، وكان الحديث عن استبداله في مباراة نيوكاسل الماضية.

وكتبت أفيرو على الصورة: "لقد فات الأوان"، وأضافت ثلاثة رموز تعبيرية لوجه مريض، حيث تلمح بأن العلاقة قد وصلت إلى طريق مسدود.

هل يرحل رونالدو في الشتاء المقبل؟

حاول رونالدو في بداية الموسم الخروج من كتيبة مانشستر يونايتد إلى فريق يشارك في منافسة دوري أبطال أوروبا، لكن محاولاته لم تنجح.

ظل صاروخ ماديرا مع الشياطين الحمر، لكنه لم يشارك في فترة الإعداد إلا في آخر الأيام قبل انطلاق الموسم، وبالتالي لا يدخل في التشكيل الأساسي بصورة مستمرة.

توتر العلاقة بينه وبين تين هاج قد يعجل من رحيل رونالدو في الشتاء المقبل، لكن الرغبة في المغادرة حتى وإن وجدت لدى الدون، فسيكون من الصعب إيجاد فريق يشتريه في منتصف الموسم.