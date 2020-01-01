فاتي يواصل الألقاب ويحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

إنجازات مميزة..

حصد أنسو فاتي، لاعب برشلونة، جائزة لاعب شهر سبتمبر المنقضي في بطولة الدوري الإسباني بناءً على تصويت الجماهير.

ومع افتتاح الليجا أحرز فاتي في أول مباريات البرسا أمام فياريال هدفين وتسبب في ركلة جزاء، ثم سجل في فوز البلوجرانا العريض على سيلتا فيجو بثلاثية نظيفة.

صاحب الـ17 عامًا تفوق على عدد من النجوم على رأسهم زميله السابق ولاعب أتلتيكو مدريد الحالي لويس سواريز، إلى جانب إياجو أسباس وسيرخيو كانسيلو.

المزيد من الفرق

كما ترشح للجائزة الثلاثي خوسيه لويس موراليس جناح ليفانتي وميكيل مورينو متوسط ميدان ريال بيتيس ولويس ميا لاعب غرناطة.

حوار خاص | سيدورف: على ميسي تحمل عواقب تصريحاته، ونيمار أخطأ بترك برشلونة!

في النهاية تصويت الجماهير حسم الجائزة لمصلحة فاتي، ليُدخل إنجازًا جديدًا إلى إنجازاته الكثيرة التي حققها منذ تصعيده للعب في الفريق الأول للنادي الكتالوني.

فاتي سيكون على كاهله ضغط كبير في شهر أكتوبر، حيث ينتظر البرسا مباريات صعبة في مقدمتها ريال مدريد، كما سيخوض أولى جولات دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس قبلها.

يذكر أن فاتي يتواجد حاليًا رفقة منتخب إسبانيا ليخوض معهم الجولة الدولية والتي يلتقي فيها لا روخا مع سويسرا وأوكرانيا.