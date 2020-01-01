فاتي يكتب اسمه في تاريخ الكلاسيكو ويكرر احتفال ميسي الأول

أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب يكتب اسمه في تاريخ مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

نجح أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة في كتابه اسمه في تاريخ مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بعد التسجيل أمام الملكي في لقاء اليوم بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

جاء هذا بعدما سجل فاتي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعد أن تقدم فيديريكو فالفيردي قبل بلحظات قليلة لريال مدريد.

هدف فاتي جعله أصغر لاعب يسجل في تاريخ مباريات الكلاسيكو بالقرن الجديد منذ أن انطلقت مع بداية تاريخ كرة القدم الإسبانية.

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فاتي أضاف لأرقامه القياسية السابقة كأصغر سجل في تاريخ برشلونة وبطولة دوري أبطال أوروبا ومنتخب إسبانيا.

1 - Aged 17 years and 359 days, @FCBarcelona's Ansu Fati has become the youngest player to score in #ElClásico in all comps in the 21st century, breaking the previous record held by Vinícius Júnior (19y 233d). Star. pic.twitter.com/MHi9zMYEJv — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2020

وبعد الهدف احتفل فاتي بشكل مميز للغاية بعدما قبل شعار نادي برشلونة، بنفس الطريقة التي احتفل بها ليونيل ميسي في أول كلاسيكو خاضه أمام ريال مدريد.

ويملك ألفونسو نافارو الرقم القياسي في تاريخ الكلاسيكو كأصغر من سجل سواء لريال مدريد أو برشلونة، حيث سجل وهو أصغر من فاتي بثلاثة أيام.

وكان ميسي قد سجل ثلاثة أهداف في أول لقاء له بمسيرته الكروية أمام ريال مدريد، وهي المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإسباني قبل بداية المباراة من قبل رابطة البطولة.