فاتي يدمر آمال إنتر بدخوله تاريخ دوري أبطال أوروبا

نجم برشلونة الشاب يضع بصمته في تاريخ البطولة الأوروبية

نجح نادي برشلونة في الفوز على مضيفه إنتر ميلان بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1 وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب في كامب نو.

على الرغم من غياب نجوم الفريق الكتالوني عن المباراة نجحت كتيبة إرنستو فالفيردي في التحكم بالمباراة والتقدم بهدف على أصحاب الأرض ثم عاد إنتر وتعادل ولكن نجح الفتى البديل إنسو فاتي بتسجيل هدف الفوز.

أصبح النجم الإسباني الشاب بذلك هو أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث أن فاتي يبلغ من العمر 17 عامًا و40 يوم فقط.

برشلونة يمنح دورتموند بطاقة الصعود إلى دور الـ16 ويُقصي كونتي ورجاله 👋#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/YSsJzTMtsA — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 10, 2019

كانت ضربة الفتى الشاب قاتلة للنادي الإيطالي الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بتلك النتيجة ليصبح ثالث المجموعة بعد بوروسيا دورتموند الألماني.

يذكر أن برشلونة هو متصدر المجموعة منذ الجولة الماضية، بينما إنتر سيشارك في بطولة الدوري الأوروبي.