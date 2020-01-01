فاتي يتخلى عن ميسي ويتجه إلى كريستيانو رونالدو

أنسو فاتي ينضم إلى كتيبة جورج مينديش

قرر نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي تغيير وكيل أعماله ليترك شقيق ليونيل ميسي ويذهب إلى وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان أنسو فاتي قد بدأ يحصل على أدوار أكثر مع برشلونة خلال الموسم المنصرم مع كلا المدربين إرنستو فالفيردي وكيكي سيتيين.

ولكن مع وصول رونالد كومان لا يعلم أحد كيف سيفكر الرجل، وكيف سيكون مصير كل اللاعبين الذين ارتدوا قميص برشلونة في السنوات الأخيرة.

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وحول ذلك، قام أنسو فاتي بخطوة في اتجاه حدوث تغييرات في حياته المهنية بتغيير وكيل أعماله، ليضع نفسه بين أيدي جورج مينديش.

وسيكون فاتي ثاني لاعب يتولى مينديش أموره في برشلونة بعد الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو، والذي يواجه خطر الرحيل عن الفريق الكتالوني حاليًا.

وأوضح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن أنسو فاتي هو مستقبل برشلونة وغير قابل للتفريط في خدماته، مؤكدًا أنه سيصبح لاعبًا كبيرًا.

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يذكر أن برشلونة قد خرج من دوري أبطال أوروبا بفضيحة كبرى هزت كيان النادي وزادت من أزماته وعدم استقراره في الفترة الأخيرة.