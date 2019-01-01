فاتسكه: علينا التخلي عن الكرة الجميلة وهدفنا لا يزال الدوري

هانز يواخيم فاتسكه رئيس بروسيا دورتموند يريد التخلي عن الكرة الجميلة من أجل الانتصارات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد هانز يواخيم فاتسكه رئيس نادي بروسيا دورتموند أن هدف فريقه لا يزال لقب الدوري الألماني بالرغم من البداية المتخبطة في البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه وأكد خلالها أن لعب الكرة الجميلة فقط لا يأتي بالانتصارات والنقاط.

وقال فاتسكه: "هدفنا لم يتغير، لا نزال نريد أن نحقق الفوز ببطولة الدوري رغم البداية السيئة وسنقوم بكل شيء من أجل هذا لا أكثر ولا أقل".

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وأضاف: "أعتقد أنه علينا التوقف عن التمسك بكرة القدم الخاصة بنا وأن نبدأ نحب الانتصارات بشكل أكبر، هذه هي الفكرة الأساسية".

وأكمل: "علينا أن نقاتل من أجل الانتصارات بأسناننا، علينا أن نقدم مستويات أفضل في الدفاع لو أردنا الفوز باللقب، كرة القدم الجميلة لن تقوم بذلك وحدها".

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ١١ نقطة.