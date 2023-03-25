فابيو كابيلو: رونالدو كان يحب النساء.. نادٍ عربي اتفق معه ولا يمكن أن تلعب بـ 94 كيلوجرامًا!

المدرب الإيطالي يكشف كواليس بالغة الإثارة

تحدث الإيطالي فابيو كابيلو عن العديد من الملفات خلال حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال كابيلو في تصريحاته إن مواطنه كارلو أنشيلوتي "هو الأفضل على الإطلاق" مبررًا: "هذا لأنك فزت في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا..".

وتطرق إلى خلافه الشهير مع الأسطورة البرازيلي رونالدو قائلًا: "قلت للرئيس (بيريز) حينها إن إخراجه من ريال مدريد سيكون رائعًا، لم تكن مزحة بل كانت حقيقة، كان يزن 94 كيلوجرامًا، سألته: كم كنت تزن حين فزت بكأس العالم 2002 في كوريا واليابان؟ فقال لي: 84! قلت له ينبغي أن تعود إلى ذلك، بـ 94 كيلوجرامًا من الوزن لا يمكنك أن تلعب!".

وأردف: "لقد كان يحب حياة السهر والنساء.. وهذا يضر بالعديد من اللاعبين".

كما تطرق إلى مكالمة جمعت بينه وبين رئيس ميلان الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني حين سأله مواطنه عن رونالدو بعد رحيله عن ريال مدريد فقال: "قلت له: سيلفيو.. لا تتعاقد معه، إنه يحب السهر والنساء ويزن 94 كيلوجرامًا، فأبدى الموافقة وكان قد تم الحديث بينه وبين فريق عربي أو ما شابه ذلك".

وبشكل مفاجئ قال: "في اليوم التالي وجدت على صدر لاجازيتا ديللو سبورت: (رونالدو في ميلان)".