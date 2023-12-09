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فابينيو يكشف عن صدمته من مستوى دوري روشن .. ويعلق لأول مرة على "شائعة الكلاب"

أحمد رفعت
Fabinho Ittihad 2023-2024Getty
فابينيوالإتحاددوري روشن السعوديكأس العالم للأندية

لاعب وسط نادي الاتحاد يؤكد على أن مونديال الأندية أحد أسباب موافقته على عرض العميد

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

كشف النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط نادي الاتحاد، عن رأيه في مستوى دوري روشن السعودي، بعد أن انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، معلقًا في نفس الوقت على "شائعة الكلاب".

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فابينيو خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الاتحاد: "لم أكن أتوقع هذه المستويات من جانب فريق الاتحاد وجميع الفرق في دوري روشن، ولكني تفاجأت بشكل إيجابي من مستوى الفريق الجيد جدًا، وأيضًا مستويات المنافسين".

وأوضح: "لم نسجل عدد أهداف كبير في المباريات، وأعتقد أن أكبر فرق بنتيجة مباراة كان بفارق 3 أهداف عن الخصم، وحتى تحقيق هذه النتائج في تلك المباريات كان الأمر صعب جدًا، وحتى الآن لا أستطيع أن أصف أي مباراة لعبنها بالسهلة".

المباراة التالية

وتحدث فابينيو عن الفيديو التقديمي له، معلقًا لأول مرة على شائعة صعوبة قدومه إلى الاتحاد بسبب كلابه، حيث قال: "فكرة فيديو تقديمي كانت مبتكرة وشيقة جدًا، والتي فكر بها القائمون بالنادي".

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وأضاف: "الفكرة جاءت بعد الأخبار غير الصحيحة التي تم تداولها بوسائل الإعلام، عن عدم رغبتي في المجيء إلى هنا، بسبب كلابي، ولكن هذه الفكرة كانت غير صحيحة، وأخذ النادي الفكرة وقام بالفيديو وكانت الفرصة الأولى لأكون بجوار نمر، وكنت متوترًا بعض الشيء، ولكن الجميع ساعدني وأعطوني الثقة".

واختتم فابينيو تصريحاته مشددًا على أن كأس العالم للأندية كان أحد أسباب انضمامه إلى نادي الاتحاد، مُشيرًا إلى أنه سيبذل أقصى جهده لمساعدة الفريق لتحقيق الأهداف والبطولات.

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