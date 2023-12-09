فابينيو يكشف عن صدمته من مستوى دوري روشن .. ويعلق لأول مرة على "شائعة الكلاب"

لاعب وسط نادي الاتحاد يؤكد على أن مونديال الأندية أحد أسباب موافقته على عرض العميد

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كشف النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط نادي الاتحاد، عن رأيه في مستوى دوري روشن السعودي، بعد أن انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، معلقًا في نفس الوقت على "شائعة الكلاب".

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وقال فابينيو خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الاتحاد: "لم أكن أتوقع هذه المستويات من جانب فريق الاتحاد وجميع الفرق في دوري روشن، ولكني تفاجأت بشكل إيجابي من مستوى الفريق الجيد جدًا، وأيضًا مستويات المنافسين".

وأوضح: "لم نسجل عدد أهداف كبير في المباريات، وأعتقد أن أكبر فرق بنتيجة مباراة كان بفارق 3 أهداف عن الخصم، وحتى تحقيق هذه النتائج في تلك المباريات كان الأمر صعب جدًا، وحتى الآن لا أستطيع أن أصف أي مباراة لعبنها بالسهلة".

وتحدث فابينيو عن الفيديو التقديمي له، معلقًا لأول مرة على شائعة صعوبة قدومه إلى الاتحاد بسبب كلابه، حيث قال: "فكرة فيديو تقديمي كانت مبتكرة وشيقة جدًا، والتي فكر بها القائمون بالنادي".

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وأضاف: "الفكرة جاءت بعد الأخبار غير الصحيحة التي تم تداولها بوسائل الإعلام، عن عدم رغبتي في المجيء إلى هنا، بسبب كلابي، ولكن هذه الفكرة كانت غير صحيحة، وأخذ النادي الفكرة وقام بالفيديو وكانت الفرصة الأولى لأكون بجوار نمر، وكنت متوترًا بعض الشيء، ولكن الجميع ساعدني وأعطوني الثقة".

واختتم فابينيو تصريحاته مشددًا على أن كأس العالم للأندية كان أحد أسباب انضمامه إلى نادي الاتحاد، مُشيرًا إلى أنه سيبذل أقصى جهده لمساعدة الفريق لتحقيق الأهداف والبطولات.

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