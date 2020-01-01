فابينيو: ليفربول بطل الدوري وماني الأفضل

البرازيلي أكد أن فريقه سيتوج بالدوري

قال البرازيلي فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، إنه بدأ في التعافي من الإصابة التي يعني منها على مستوى الكاحل وبدأ في اللعب بالكرة.

فابينيو كان قد أصيب في مباراة فريقه أمام نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي، على مستوى الكاحل ليغيب عن الفريق في كأس العالم للأندية.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية في برنامج "Téléfoot" الفرنسي: "اعتقد أنني على الطريق الصحيح في العودة إلى الملاعب مرة أخرى والمشاركة رفقة الفريق ولكن الأمر في النهاية بيد الجهاز الطبي".

Fabinho sur son état de forme suite à sa blessure : "Ma cheville va mieux, je me suis entraîné tout seul cette semaine. Je retouche le ballon, je me sens bien et confiant". pic.twitter.com/KwH13MLRuj — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 12, 2020

الدولي البرازيلي أكد أن مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال ستكون صعبة للغاية ولكن بإمكانهم الفوز باللقب مرة أخرى ولكن عليهم أن يفوزوا بكل لقاء يخوضوه يخوضوها في البطولة وهو الأمر الذي سيكون صعب للغاية، ويعتقد أنه سيكون جاهز بنسبة 100% وقت المباراة.

وتابع: "في الآونة الأخيرة لا أتحدث مع اللاعبين بشكل كبير لكننا نقول إننا علينا الاستمرار علينا الفوز في كل مباراة يا رفاق".

وعن الفوز بالدوري هذا الموسم صمم على أن فريقه سيكون البطل في نهاية المسابقة ولكن لا يعرف هل سيكون الأمر بدون هزائم أم لا.

ويرى البرازيلي أن زميله في الفريق ساديو ماني كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية الموسم الماضي، ويرى أنه بلا شك أفضل لاعبي الريدز في الفترة الأخيرة.

فابينيو شارك هذا الموسم رفقة ليفربول قبل الإصابة في 19 مباراة سجل فيهم هدف وحيد وصنع هدفان.