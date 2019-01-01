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الدوري الإنجليزي الممتاز

فابينيو: كلوب حماسي وكنت قريباً من باريس سان جيرمان

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فابينيو بدأ يندمج في ليفربول

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشار فابينيو، لاعب ليفربول، لسعادته باختيار اللعب للنادي الإنجليزي واندماجه مع بعد البداية الصعبة، واعترف بوجود مفاوضات مع باريس سان جيرمان.

وبدأ فابينيو في الأسابيع الأخيرة بالمشاركة مع ليفربول كأساسي بعدما لم يكن يدخل في حسابات المدرب يورجن كلوب ببداية الموسم.

وقال فابينيو مع "ليكيب": "كان يجب أن أبقى صبوراً بعد وصولي لفريق ومدرب وأسلوب لعب جديد، الجميع شجعني للاستمرار".

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وأضاف: "عندما شعر المدرب بجاهزيتي أعطاني الفرصة والآن أنا أشارك، ليفربول فريق كبير وكان طبيعي أن أمر بتلك الفترة ولست نادماً".

وأكمل البرازيلي: "كنت قريباً من بي إس جي قبل عام، وتحدثت مع أتيرو هنريكي هناك كثيراً ولكن الأمور لم تتم، ولم أكن لأنتظرهم مرة أخرى".

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وعن مدربه يورجن كلوب: "جلست احتياطياً كثيراً وبالتالي شاهدته وهو يصيح ويصرخ ويوجه عن قرب، شخص حماسي للغاية، ويركز في كل تفصيلة بالتدريبات".

وختم فابينيو حديثه بإبداء رأيه في أزمة فريقه السابق موناكو: "نحن نتحدث عن منظومة لتطوير الشباب، ولكن بيع الكبار المستمر يهدد الاستقرار، لا يمكن أن تتوقع الاستمرار في القمة هكذا".

ويلعب ليفربول مساء السبت مع برايتون ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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