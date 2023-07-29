فابينيو إلى الاتحاد أم لا؟ زوجته تكشف كل شيء

زوجة فابينيو تكشف موقفه من الانتقال إلى الاتحاد

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ترددت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول اقتراب النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، من الانتقال إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن لم تتم الصفقة حتى الآن!

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آخر ما تردد حول الصفقة هو اجتياز فابينيو للفحوصات الطبية في دبي، تمهيدًا لانضمامه إلى نادي الاتحاد، حيث سيوقع على العقود ثم يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

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ولكن ربيكا تافاريس زوجة فابينيو كشفت عن موقف الأخير بطريقة غير مباشرة، بعدما بدأت في متابعة حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ويبدو أن فابينيو أنهى كافة الأمور التي تخص صفقة انتقاله إلى نادي الاتحاد، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن ليفربول سافر إلى سنغافورة من أجل خوض فترة إعدادية للموسم المقبل، ولكن بدون النجم البرازيلي فابينيو الذي تواجد في دبي من أجل إجراء الفحوصات الطبية.

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