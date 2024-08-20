"نظرة صادمة للدوري السعودي" .. فابينيو يرد على إمكانية العودة إلى منتخب البرازيل من بوابة الاتحاد

ماذا قال فابينيو عن العودة للمنتخب البرازيلي؟..

رد النجم البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على إمكانية "عودته" إلى قائمة منتخب بلاده، من جديد.

فابينيو البالغ من العمر 30 سنة، شارك لآخر مرة مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2022.

وقتها.. لعب النجم البرازيلي الذي كان ينشط في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول، مباراة واحدة فقط مع منتخب السامبا؛ كانت أمام الكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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وفي هذا السياق.. استبعد فابينيو في تصريحات مع قناة "باند سبورتس" البرازيلية، اليوم الثلاثاء، إمكانية العودة إلى المنتخب، تحت قيادة المدير الفني الوطني دوريفال جونيور.

وعن ذلك يقول فابينيو: "لا أعتقد أن دوريفال ينظر إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ مثلما يفعل مع المسابقات الأوروبية"؛ في إشارة إلى تقليل المدرب البرازيلي من البطولات العربية.

ولم يستدع دوريفال أي لاعب محترف في دوري روشن السعودي، منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب البرازيلي في يناير 2024؛ مع استثناء الساحر نيمار جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي أكد أنه سيقوم بضمه إلى قائمته، عقب تعافيه من إصابة "القطع في الرباط الصليبي".

جدير بالذكر أن فابينيو انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ حيث سجل هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.