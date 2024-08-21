فابينيو يتحدث عن مستقبله مع الاتحاد .. ويوجه رسالة إلى فينيسيوس جونيور بعد عرض الأهلي

ماذا قال نجم نادي الاتحاد؟..

حسم النجم البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل اقتراب بدء موسمه الثاني بقميص العميد.

فابينيو البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وفي عقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026.

وكشف فابينيو في تصريحات مع شبكة "باند سبورتس" التلفزيونية البرازيلية، عن أنه يخطط لإكمال عقده مع العميد الاتحادي حتى صيف 2026؛ ثم النظر في وجهته القادمة.

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وعلى جانب آخر.. علق نجم نادي الاتحاد، على العرض السعودي الضخم المقدم إلى مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ساحر ريال مدريد الإسباني؛ للانتقال إلى النادي الأهلي.

وقال فابينيو: "تحدثنا بالفعل عن العرض السعودي.. إنه أمر لا يمكن تصوره يا رجل"، موجهًا رسالة إلى فينيسيوس بـ"ضرورة الموافقة"، والقدوم إلى دوري روشن، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشدد فابينيو على فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، والمرشح الأقوى للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية" في العام الحالي، بأن العرض المقدم إليه من السعودية "لا يُمكن رفضه أبدًا".

جدير بالذكر أن فينيسيوس يلعب في صفوف ريال مدريد منذ صيف 2018، عندما انضم إليه قادمًا من فلامنجو البرازيلي؛ حيث يرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2027، وبقيمة شرط جزائي يُقدر بـ"مليار يورو".