فابريجاس: لا يمكن لبرشلونة التضحية بموهبته الشابة!

نجم برشلونة السابق يستبعد رحيل جافي عن الفريق

كشف متوسط ميدان برشلونة السابق، سيسك فابريجاس، عن رأيه فيما يخص سوق انتقالات برشلونة حول الأسماء الباقية والراحلة، وتحدث أيضًا عن جافي الذي رفض خروجه.

حيث كانت التقارير الصحفية قد ربطت لاعب البلوجرانا الشاب بالانتقال لصفوف فريق بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

لكن لدى نجم الكرة الإسبانية السابق، وجهة نظر مختلفة، حيث يرى أن جافي هو مستقبل منتصف ميدان برشلونة.

ماذا قال فابريجاس؟

تحدث لاعب برشلونة السابق حول متوسط ميدان البلوجرانا الواعد جافي، عبر مقابلة مع "راديو كتالونيا"، وأوضح وجهة نظره فيما يخص جودة اللاعب.

حيث قال الإسباني: "يجب أن يبقى هنا، لقد لعب الكثير من المباريات في لحظة صعبة خلال تاريخ النادي وفي سن 17 عامًا، أظهر وجهه، وشارك بشخصية كبيرة".

وواصل: "إنه جيد جدًا ولكن بالطبع يبلغ من العمر 17 عامًا فقط ويمكنه التحسن كثيرًا".

ماذا عن الاهتمام بجافي؟

التقارير الصحفية ربطت اللاعب في الفترة السابقة بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني أو باريس سان جيرمان، حيث يحظى الإسباني باهتمام الثنائي.

وكانت الأنباء تشير إلى وجود نية لدى العملاق البافاري لكسر الشرط الجزائي للاعب الذي يبلغ 50 مليون يورو، قبل أن يجدد تعاقده مع برشلونة.

ومن ناحيته فينتظر جافي أن يجري برشلونة اتصالاته معه من أجل تمديد التعاقد، فالأخبار التي تخرج من إسبانيا توضح نية اللاعب للبقاء في كتالونيا.