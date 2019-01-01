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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

فابريجاس: سعيد بالعمل مع هنري وفي انتظار مواجهة مارسيليا

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Getty Images
النجم الإسباني يدلي بتصريحاته بعد الانتقال إلى صفوف موناكو بالميركاتو الشتوي الحالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريجاس، عن سعادته الشديدة بالانتقال لصفوف موناكو الفرنسي.

فابريجاس قام بتوديع جماهير البلوز مطلع هذا الإسبوع، خلال مباراة الفريق ضد نوتينجهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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الآن يستعد اللاعب لخوض تجربة جديدة مع موناكو، بعد الانضمام له بـ10 مليون جنيه إسترليني.

وقال فابريجاس:"الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأنا متحمس جداً لهذه التجربة".

وأما عن العمل مع زميله السابق تييري هنري:"لدينا لاعبين صغار ومدرب شاب أيضاً أسعد بالعمل معه، أنا هنا لمساعدة الفريق ولدينا الآن مواجهة هامة ضد مارسيليا الأحد القادم".

وأما فاديم فاسيليف نائب موناكو فقال:"نشعر بسعادة كبيرة بجلب فابريجاس الذي يعتبر لاعباً كبيرا وقدومه يعبر عن طموح النادي".

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ويرحل سيسك عن تشيلسي بعد 198 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي، سجل خلالهم 22 هدفاً مع البلوز.

ويطمح هنري في أن يساعده الإسباني للخروج من الأزمة الحالية، حيث يحتل المركز قبل الأخير بالدوري الفرنسي.

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