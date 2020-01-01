فابريجاس: تحدثت مع مويس حول انضمامي لمانشستر يونايتد

لاعب تشيلسي وبرشلونة السابق كان من الممكن أن ينضم إلى الشياطين الحمر

كشف سيسك فابريجاس، لاعب موناكو الفرنسي الحالي، وبرشلونة وتشيلسي السابق، أنه كان في محادثات مع مانشستر يونايتد في يوم من الأيام.

وقال فابريجاس في تصريحات على موقع تويتر: "لن أقول إنني كنت قريباً من النادي، ولكني تحدثت مع ديفيد مويس عدة مرات".

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وفي ذلك الوقت، كان فابريجاس لاعباً في صفوف برشلونة بعدما انضم للفريق قادماً من أرسنال، ورحل بعد ذلك إلى تشيلسي.

وتذكر اللاعب الإسباني، بعد ذلك ذكرياته مع تشيلسي وتحديداً تحت قيادة كونتي، عندما حقق البلوز بطولة الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي.

وقال صاحب الـ 32 عاماً حول ذكرياته مع المدرب الإيطالي: "كونتي بالنسبة لي كان أصعب مدرب عملت معه، تغيير وجهة نظره عني وإقناعه بقدراتي أعتبرها واحدة من أكثر الأشياء المرضية بالنسبة لي في تاريخي".

وعن زميله السابق في البلوز، هودسون أودوي قال فابريجاس: "المرة الأولى التي شارك معنا فيها في التدريبات، أدركت أنها لاعب مختلف قدراته على إنهاء الكرات وسرعته كانتا مختلفتين بالنسبة للاعب في سنه".

جدير بالذكر أن فابريجاس، يستعد مع فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي .