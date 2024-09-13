"قوة غير طبيعية" .. فابريجاس يختار اللاعب الذي كان يمكنه مضاهاة ميسي

كان يشعر بالاطمئنان عند رؤيته في الملعب

قام سيسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة وآرسنال السابق، باختيار اللاعب الوحيد الذي كان يمكنه مضاهاة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فابريجاس لعب بجوار ميسي في أكاديمية لا ماسيا ببرشلونة، ثم ذهب للعب إلى آرسنال في 2004، وتدرج مع الفريق ولعب بجوار عظماء بحجم تييري هنري ودينيس بيركامب وباتريك فييرا، وكان أحد أهم نجوم المدفعجية قبل العودة إلى برشلونة مرة أخرى في 2011 ليلعب مع ميسي من جديد.

وبحكم لعبه بجوار ميسي والعديد من النجوم الكبار الآخرين، قال فابريجاس في بودكاست "The Rest Is Football":"أعتقد أن تييري هنري إلى جانب ليونيل ميسي، هما اللاعبان اللذان شعرت بأنهما أقوى من الجميع عندما لعب بجوار كل منهما".

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وأضاف:"في بعض الأوقات كنت أقول لنفسي، حسنًا، هذا ليس يومي، الفريق لم يلعب بشكل جيد عمومًا، لكن هنري كان يظهر دائمًا لإنقاذ كل شيء".

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وتابع:"كانت هناك مباريات صعبة للغاية في الجزء الأخير من مسيرتي، ولكن عندما تلعب بجوار ميسي فأنت تشعر بالثقة في أنه سيقدم شيئًا مميزًا، ومع تييري أيضًا، في إحدى المباريات أمام إيفرتون شاهدته في النفق بملعب هايبري، وبمجرد رؤيته علمت أننا سنفوز، كانت هذه قوة تييري التي لم أشعر بها سوى معه ومع ميسي".

جدير بالذكر أن فابريجاس الذي لا يزال تربطه صداقة مع الثنائي، انتقل إلى مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم، ويعمل حاليًا كمدرب لفريق كومو الذي قاده للصعود إلى الدوري الإيطالي، في بداية مبهرة له بوظيفته الجديدة.