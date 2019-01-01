غيلان الشعلاني: نريد وضع قدمًا على منصة التتويج من المغرب

لاعب وسط الترجي يريد نتيجة إيجابية أمام الوداد في الرباط

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد غيلان الشعلاني لاعب وسط الترجي التونسي رغبته وفريقه تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الطرفان مساء غدٍ الجمعة على ملعب مولاي عبد الله بالرباط في ذهاب النهائي القاري، وقد وصلت بعثة الترجي أمس الأربعاء وسيُجري الفريق حصته التدريبية الوحيدة على ملعب اللقاء مساء اليوم.

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وقال الشعلاني في تصريحات تلفزية أنهم يرغبون في وضع قدمًا على منصة التتويج قبل خوض لقاء الإياب في تونس.

مضيفًا "رغم أننا سنلعب مباراة الإياب على ملعبنا وبين جماهيرنا، إلا أننا مصرين على أن نضع قدمًا على منصة التتويج من المغرب. لقد استعدينا جيدًا للمباراة ونحن في أتم جاهزيتنا لخوض اللقاء بإصرار وروح قتالية كبيرة".

يُذكر أن فريق باب سويقة هو حامل لقب البطولة، وفي حال نجح مدربه معين الشعباني في الفوز بها مجددًا سيكون أول مدرب يستطيع قيادة فريق تونسي للفوز باللقب مرتين متتاليتين.