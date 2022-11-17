"غير عادل" .. نكونكو يوجه رسالة إلى كامافينجا عقب إبعاده عن كأس العالم

قرر كريستوفر نكونكو توجيه رسالة إلى إدواردو كامافينجا زميله في منتخب فرنسا، بعد التسبب جزئيًا في استبعاده من كأس العالم.

قرر كريستوفر نكونكو نجم منتخب فرنسا الذي سيغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة توجيه رسالة دعم إلى زميله إدواردو كامافينجا، بعد التسبب جزئيًا في الإصابة التي ستغيبه عن المونديال.

نكونكو تعرض للإصابة خلال تدريبات منتخب فرنسا مساء الثلاثاء، وبعد الفحوصات الطبية التي أجريت عليه، خرج من قائمة بطل العالم المتوجهة للدفاع عن اللقب في قطر.

إصابة نكونكو أدت إلى سيل من الهجوم على كامافينجا، الذي وصل إلى حد العنصرية، خاصة وأن لاعب وسط ريال مدريد كان هو من تدخل عليه، لكن لقطات الفيديو أظهرت أن حركة خاطئة من قدم نكونكو أثناء مد قدمه نحو الكرة كانت المتسبب في الإصابة قبل حتى وصول كامافينجا.

ونشر نكونكو رسالة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن أسفه للغياب عن المونديال، والدفاع عن كامافينجا جاء فيها: "بعد إجراء بعد الاختبارات، اضطررت إلى ترك معسكر المنتخب الفرنسي، وأعلن غيابي عن كأس العالم، من الآن فصاعدًا أعمل بهدف واحد فقط، هو أن أعود أقوى".

وأضاف: "أريد أن أتوقف وأتحدث عن زميلي إدواردو كامافينجا، الذي يتم استهدافه بشكل غير عادل، كأس العالم لحظة للتجمع وليس الانقسام".

واختتم نكونكو: "شكرًا لجميع الموظفين وزملائي في الفريق على دعمهم، سأكون أول مشجع لكم، اجعلونا فخورين".