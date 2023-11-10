صدمات متتالية داخل نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

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لا يزال سوء الحظ، يطارد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد بطل ثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، الموسم الماضي 2022-2023، عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال العام الرياضي الحالي؛ ما دفعه لإقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو.

وفي هذا السياق.. تعرض الاتحاد؛ لصدمة في بداية مباراته أمام نادي أبها، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وأصيب النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم العميد الاتحادي، في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من مباراة أبها؛ وذلك بعد تسديده إحدى الكرات على مرمى الفريق المنافس.

رومارينيو حاول استكمال المباراة؛ لكنه لم يستطع التحامل على إصابته؛ ليتم استبداله في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، وإدخال النجم الشاب مروان الصحفي، بدلًا منه.

وعلى جانب آخر.. أعلن نادي الاتحاد، إصابة مد الله العليان، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، في عضلة الساق، وحاجته إلى 5 أسابيع كاملة، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وعن غياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أمام أبها.. كشف الاتحاد، عن أن اللاعب عانى من بعض الآلام في تدريبات الأمس؛ ولذلك فضل الجهاز الفني "إراحته".

جدير بالذكر أن الاتحاد، كان يحتل قبل مباراة أبها، المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 21 نقطة.

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