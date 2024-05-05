"غياب مفاجئ" يصدم الأهلي.. وعودة لاعب الهلال قبل الكلاسيكو "المؤجل"

الأهلي والهلال في قمة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي..

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تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، خبرًا صادمًا بغياب أحد عناصر الفريق، قبل مباراة القمة أمام الهلال في دوري روشن السعودي.

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الأهلي يستضيف نظيره الهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مساء الغد، في قمة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي.

وذكر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات العظام والمفاصل، أن نجم الأهلي هيثم عسيري، تعرض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة، وسيغيب بشكل مبدئي عن مباراتي الهلال والشباب المقبلتين، مضيفًا أن التمزق الجزئي في الأربطة الجانبية غالبًا يكون علاجًا تطبيعيًا وتأهيليًا فقط، وفترة الغياب تصل إلى 3 أسابيع على الأقل.

في المقابل، عاد البرازيلي رينان لودي، ظهير الهلال، إلى التدريبات الجماعية، بعد عودته من الإصابة بالالتهاب الجلدي في أصابع القدم، والتي غيبته عن مباراتي الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتعاون في الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

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ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي، برصيد 83 نقطة من 29 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ55 نقطة، ليواصل الأهلي صراعه على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد حجز الهلال والنصر لمقعدين في البطولة التي تنطلق نسختها الأولى في الموسم المقبل.

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